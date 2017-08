Philippe Boucher a été approché par le Crunch

Au cours d’une entrevue livrée mardi sur les ondes de la station radiophonique 91,9 Sports à Montréal, Philippe Boucher a confirmé avoir reçu, en juin, une offre contractuelle du Crunch de Syracuse - club-école du Lightning de Tampa Bay - où il aurait travaillé aux côtés de l’entraîneur-chef Benoit Groulx.

«Quelques jours avant la séance de repêchage de la Ligue nationale [LNH], j’ai reçu un texto ironique de Benoit pour me demander si je connaissais un défenseur qui a remporté la coupe Stanley intéressé à travailler avec lui. J’ai été surpris par cette offre et elle a piqué ma curiosité, surtout que mon ancien coéquipier Jeff Halpern occupe déjà un poste d’adjoint à Benoit», a mentionné Boucher.

«Julien Brisebois [le directeur général du Crunch et adjoint de Steve Yzerman à Tampa] m’a ensuite appelé. L’offre était très intéressante, même si elle ne cadrait pas dans mon plan de carrière. J’aime le "coaching" et j’aime encore plus le faire à Québec et de travailler pour les Remparts.»

L’ancien défenseur de la LNH a souri quand on lui a fait remarquer qu’en restant associé aux Remparts, à titre d'entraîneur-chef et de directeur général, il assure ainsi la sécurité financière de sa famille. Et des prochaines générations!