Max Tuerk suspendu pour dopage

Le centre des Chargers de Los Angeles Max Tuerk a écopé d’une suspension de quatre matchs pour une violation à la politique antidopage de la NFL, mardi.

Par conséquent, le joueur fautif sera admissible à un retour au sein de son équipe le 2 octobre, au lendemain d’une partie face aux Eagles de Philadelphie, une fois la sanction complétée. Toutefois, il pourra participer aux autres rencontres du calendrier préparatoire ainsi qu’aux entraînements tenus en marge de celles-ci.

«Pendant la saison morte, j’ai commis l’erreur de consommer des suppléments alimentaires et je me suis rendu vulnérable quant à la possibilité d’utiliser un produit interdit. Je prends la responsabilité de mes gestes et je sais que les règles de la NFL sont très claires. C’est une leçon difficile à apprendre et je ne ferai plus cela», a réagi Tuerk dans un communiqué.

Le joueur de 23 ans n’a pas disputé un match du calendrier régulier dans la ligue.