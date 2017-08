Les Sabres et Jack Eichel veulent un contrat de huit ans

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Jason Botterill, a admis que son organisation et l’attaquant Jack Eichel souhaitaient signer éventuellement un contrat de huit ans.

Si un tel scénario survient, le joueur de 20 ans mettra la main sur un pacte dont la durée représente le maximum autorisé par la convention collective de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les deux parties concernées étant sur la même longueur d’ondes à ce sujet, il leur restera à s’entendre sur la valeur.

«Nous voulons certainement la plus longue durée et c’est la même chose pour lui. Toutes nos discussions avec Jack ont été très positives, autant en ce qui a trait à l’entente qu’à la prochaine saison et la préparation en général», a déclaré le DG à la station radiophonique WROC, mardi.

Toutefois, Botterill est conscient que le magot de 100 millions $ pour huit ans obtenu par la vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid modifiera la donne pour ses prochaines négociations avec Eichel.

«Évidemment, c’est un nouveau marché qui s’est créé cet été avec la signature de quelques gros contrats. Mais nos pourparlers sont très amicaux, j’ai conclu d’autres ententes avec ses représentants auparavant. Notre relation est bonne, car nous comprenons bien la position de l’autre partie», a-t-il dit.

Choisi au deuxième rang du repêchage amateur de 2015, derrière McDavid, Eichel écoulera en 2017-2018 la dernière année de son pacte de recrue. Lors de la plus récente campagne, une blessure à la cheville l’a forcé à rater les 21 premiers matchs et il a terminé avec une fiche de 24 buts et 33 mentions d’aide pour 57 points.