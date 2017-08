Les Redmen veulent poursuivre leur progression

L'an dernier, les Redmen de l’Université McGill ont connu leur meilleure saison depuis 2004 et les hommes de Ronald Hilaire souhaitent maintenant poursuivre leur ascension.

Une fiche de quatre victoires et quatre revers a été suffisante pour permettre aux Redmen d’accéder aux séries éliminatoires l’an dernier. L’équipe avait baissé pavillon en demi-finales contre les Carabins, mais cette saison, elle ne vise rien de moins que la Coupe Dunsmore.

«L’an dernier, notre but était de se rendre en séries. On y est parvenu. Cette année notre but c’est de finir le travail, de se rendre jusqu’à la Coupe Dunsmore. Est-ce qu’on va y arriver? Seuls nous le savons et c’est en exécutant semaine après semaine qu’on va y arriver», indique Ronald Hilaire.

Pour y parvenir, l’entraîneur a ajouté une grosse pointure à son personnel d’entraîneur. L’ancien entraîneur-chef du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke David Lessard s’est joint cet été à l’équipe pour piloter la ligne offensive des Redmen.

Un ajout de taille qui permettra à une très jeune équipe de compter sur des hommes de football expérimentés.

«Durant l’hiver, toute l’équipe d’entraîneurs s’est rendue à l’Université de Buffalo pour apprendre de leur fonctionnement, mentionne l’entraîneur. L’ajout de David Lessard sur notre ligne offensive va nous aider aussi. Tout ça va permettre à nos joueurs d’apprendre comment encore mieux jouer au football et comment mieux réagir sur le terrain.»

Les Redmen auront un gros défi d’entrée de jeu, le 1er septembre, alors qu’ils affronteront les champions en titre de la Coupe Vanier, le Rouge et Or de l’Université Laval.