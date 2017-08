Les pièces se mettent en place

L’Impact aura plusieurs mois pour prendre son erre d’aller, mais tout semble enfin se mettre en place au bon moment.

Le club de Mauro Biello vient de remporter quatre victoires consécutives, au cours desquelles il a marqué 11 buts, n’en a accordé que deux et a réalisé deux jeux blancs.

Cette poussée, ponctuée de trois victoires en huit jours la semaine dernière, permet au Bleu-blanc-noir de franchir la ligne rouge pour la première fois de la saison et de rêver plus que jamais à une place en séries éliminatoires cet automne.

En moins de deux semaines, les bonnes performances de l’équipe lui ont permis de bondir de la neuvième à la sixième place dans l’Est avec une récolte de 36 points, se retrouvant sur un pied d’égalité avec le Crew de Columbus, qui est cinquième. Le Crew a disputé deux matchs de plus que l’Impact.

Jeu collectif

Si l’Impact est parvenu à améliorer sa situation, c’est grâce au jeu inspiré d’Ignacio Piatti, qui a marqué six buts et ajouté une passe lors des quatre victoires. Blerim Dzemaili a lui aussi contribué, avec deux buts et trois passes.

Mais c’est surtout le jeu collectif qui a conduit au succès de l’équipe, avec une défense plus serrée et mieux coordonnée avec l’attaque.

Cet effort collectif se reflète dans le jeu du gardien Evan Bush, qui n’a accordé que deux buts en quatre rencontres, récoltant deux jeux blancs au passage.

Bush a souvent montré des signes d’hésitation au cours de la saison, mais, depuis quatre rencontres, il affiche la confiance qu’on lui connaissait depuis quelques saisons.

L’apport de Piette

L’arrivée de Samuel Piette n’est certainement pas étrangère à ce revirement, puisque le jeune milieu de terrain québécois sert de lien très efficace entre les deux phases de jeu.

Depuis son arrivée, l’Impact n’a accordé qu’un but en trois rencontres. Une statistique qui ne ment pas.

Grâce à lui, la défense et l’attaque sont plus coordonnées.

Le milieu de terrain de Repentigny récupère ou intercepte un grand nombre de ballons plus haut sur le terrain, ce qui permet des contre-attaques plus rapides. Ce n’est donc pas un hasard si l’Impact a marqué trois buts à chacun de ses trois derniers matchs.

Jackson-Hamel a faim

La victoire de 3 à 1 sur Salt Lake samedi porte également la marque d’Anthony Jackson-Hamel, qui a inscrit un but et récolté deux passes.

À 24 ans, le Québécois est le second buteur de l’Impact, ayant inscrit sept buts en seulement 553 minutes, pour une impressionnante moyenne d’un but toutes les 79 minutes.

«Je suis très fier de Jackson, parce que c’est un garçon qui a travaillé dans l’ombre, a souligné Hassoun Camara. Ç’ pris pas mal de temps et c’était difficile, pour lui, d’attendre.

«Aujourd’hui, il a la possibilité de montrer tout son talent et je suis content pour lui, parce qu’il saisit l’opportunité à chaque instant.»

Comme partant

Jackson martèle depuis le début de la saison qu’il désire être titulaire, et il se donne les moyens pour le devenir.

«Si on regarde mes autres départs, j’ai marqué contre Vancouver [en Championnat canadien] et contre Columbus, ce sont trois buts en tant que titulaire.

«Ce n’est pas juste en tant que remplaçant que je peux marquer, je l’ai prouvé encore ce soir [samedi].»

Jackson est en effet souvent perçu comme un substitut de luxe, mais ses statistiques militent en sa faveur et il le sait.

«Dans ma tête, je veux commencer tous les matchs, il n’y a aucun doute. C’est pour ça que je travaille, je ne travaille pas pour être remplaçant.»

La séquence en chiffres

• 4 victoires

• 11 buts marqués

• 2 buts accordés

• 3 matchs de 3 buts

• Ignacio Piatti : 6 buts et 1 passe

• Blerim Dzemaili : 2 buts et 3 passes

• Anthony Jackson-Hamel : 2 buts et 2 passes

• Evan Bush : 2 blanchissages et une séquence sans accorder de but de 284 minutes

• Samuel Piette : 9 tacles, 3 blocs, 3 interceptions, 31 récupérations, 4 dégagements et 87,9 % de passes réussies