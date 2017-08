Les lanceurs des Indians frappés par les blessures

Les Indians de Cleveland ont placé les noms des lanceurs Andrew Miller et Danny Salazar sur la liste des éclopés pour 10 jours, mardi.

Miller est aux prises avec une tendinite au genou droit l’ayant contraint à quitter prématurément le monticule pendant le match de lundi contre les Red Sox de Boston. Le releveur a conservé un dossier de 4-3 et une moyenne de points mérités de 1,65 cette saison, en plus de réaliser deux sauvetages.

Pour sa part, Salazar se retrouve sur le carreau en raison d’une inflammation au coude droit. Il a d’ailleurs éprouvé des ennuis à sa plus récente sortie, dimanche, face aux Royals de Kansas City. Le partant a donné six points, 12 coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers, en route vers sa sixième défaite en 11 décisions.

Pour combler les places vacantes au sein de leur formation, les Indians ont rappelé l’artilleur Shawn Armstrong et le joueur d’utilité Yandu Diaz de leur club-école AAA de Columbus.