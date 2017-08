La saison de Yasmany Tomas est compromise

Le voltigeur des Diamondbacks de l’Arizona Yasmany Tomas ne reviendra pas au jeu cette saison, car il devra subir une opération pour faire traiter une blessure musculaire persistante.

La nouvelle a été confirmée par le gérant de l’équipe, Torey Lovullo, au quotidien «The Arizona Republic».

Tomas, 26 ans, n’a pas joué depuis le mois de juin pour ce qui a été identifié comme un problème à l’aine au départ. Sa rééducation visant un retour au jeu a aussi été parsemée d’embûches.

Il a d’ailleurs rencontré un spécialiste il y a quelques jours en raison des symptômes récurrents.

«Nous étions optimistes à l’idée de le revoir cette année. Nous savions que ça s’améliorait et qu’il était proche d’un retour au jeu. [...] Cependant, au cours des 12 derniers jours, il a ressenti plus de douleur et on a décidé de mener davantage de tests», a expliqué Lovullo.

Le joueur de champ extérieur a conservé une moyenne au bâton de ,241 en 2017, totalisant huit circuits et 32 points produits. L’an passé, il avait cogné 31 longues balles.