Jean-Simon Roy ne reviendra pas cette saison

Le joueur de ligne offensive des Eskimos d’Edmonton Jean-Simon Roy manquera le reste de la saison à cause d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit subie pendant le match de jeudi contre les Blue Bombers de Winnipeg.

L’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval disputait d’ailleurs sa deuxième partie en carrière dans la Ligue canadienne de football, lui qui a été choisi au 14e rang du plus récent repêchage.

Par ailleurs, la formation albertaine devra également se passer du spécialiste des longues remises Ryan King et de l’ailier défensif Marcus Howard pour le reste de la campagne.

Le premier est aux prises avec un problème similaire à celui de Roy, tandis que le second a subi une rupture du tendon d’Achille.