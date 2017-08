Jackson-Hamel ou Mancosu?

On dirait bien que Matteo Mancosu risque de passer à travers ce qu’il a fait subir à Didier Drogba il y a un an à peine.

Arrivé avec l’Impact à l’été 2016, l’attaquant italien s’est mis en marche dès qu’il en a eu l’occasion. En septembre, il était de plus en plus clair qu’il représentait la meilleure option en attaque pour l’entraîneur Mauro Biello, alors que Drogba enchaînait les pépins physiques et les performances en demi-teinte.

La suite est connue : Mancosu a chipé le poste d’attaquant partant à Drogba à partir d’octobre pour ensuite connaître un beau parcours en éliminatoires.

Et maintenant, c’est à son tour de regarder derrière lui. Anthony Jackson-Hamel connaît une réelle émergence depuis le début de la présente saison et après un match formidable samedi, la question se pose : est-ce que Biello doit favoriser le Québécois au-devant de son attaque pour le reste de la saison?

Nicolas Martineau, Vincent Destouches et Jonathan Beaulieu-Bourgault ont tenté de vider la question, mardi, à «l’Impact cette semaine».

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.