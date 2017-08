Ignacio Piatti nommé joueur de la semaine

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine dans la Major League Soccer (MLS), mardi.

L’Argentin a permis au Bleu-Blanc-Noir de prolonger à quatre sa séquence de victoires grâce à deux doublés en autant de rencontres. La troupe de l’entraîneur-chef Mauro Biello s’est d’ailleurs hissée au sixième rang de l’Association de l’Est.

Piatti a touché la cible deux fois contre le Fire de Chicago, mercredi, dans un gain de 3-0. Il a notamment lancé les siens en avant pendant la sixième minute de jeu en envoyant le ballon par-dessus le gardien Matt Lampson.

Le vétéran a plus tard fait fi de la présence de quatre adversaires autour de lui pour déjouer à nouveau Lampson. Cette réalisation lui a aussi valu d’être en lice pour le titre d’auteur du plus beau but de la semaine dans la MLS.

Ayant été choisi sur l'équipe de la semaine du circuit Garber pour une quatrième fois depuis le début de la campagne, «Nacho» a récidivé samedi aux dépens du Real Salt Lake dans un triomphe de 3-1, inscrivant deux filets au cours de la première demi-heure de jeu.

Cette saison, Piatti a totalisé 14 buts et quatre mentions d’aide. Il revendique quatre parties de plus d’un filet, ce qui constitue un sommet dans la MLS.

L’Impact recevra le Toronto FC, dimanche.