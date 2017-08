Festival de coups de circuit à l'avantage des Marlins

Les Marlins de Miami ont inscrit un total de six points en septième manche pour venir à bout des Phillies par la marque de 12-8, mardi soir, à Philadelphie, dans le premier duel d’un programme double.

Ichiro Suzuki, Marcell Ozuna et Giancarlo Stanton ont tous frappé des longues balles, lors de cette manche très productive des visiteurs.

Stanton a maintenant propulsé 46 balles de l’autre côté de la clôture depuis le début du calendrier régulier. Il s’agit d’un sommet parmi tous les joueurs des ligues majeures.

C’est le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge qui le suit avec 37 coups de circuit, avant les matchs de mardi soir.

J.T Realmuto a également claqué un circuit dans la victoire. Le receveur a conclu le match avec une récolte de trois points produits en cinq présences au bâton.

Les joueurs des Marlins ont placé la balle en lieu sûr à 14 reprises, contre huit fois pour les favoris de la foule.

Malgré la défaite, les joueurs des Phillies ont offert un bon spectacle à leurs partisans en claquant cinq coups de canon.

Rhys Hoskins, Cameron Rupp, Cesar Hernandez, Tommy Joseph et Andres Blanco ont tous fait résonner leur bâton.

Au total, neuf longues balles ont été frappées lors de cette rencontre.

C’est le lanceur partant Dan Straily (8-8) qui a mérité la victoire. En six manches complètes de travail, le droitier de 28 ans a accordé seulement deux coups sûrs et trois points. Il a également retiré 10 frappeurs sur des prises.

Le Québécois Jesen Therrien a accordé deux coups sûrs, dont un circuit et deux points en deux tiers de manche pour les Phillies.

La défaite est toutefois allée au dossier d’Aaron Nola (9-9). Ce dernier a concédé neuf coups sûrs et sept points en six manches et un tiers sur la butte. Il a également concédé deux buts sur balles et retiré sept frappeurs sur des prises.