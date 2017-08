De la stabilité sur les unités spéciales des Carabins

Les Carabins de l’Université de Montréal auront le luxe de compter sur les services d’un botteur de calibre professionnel avec le retour de Félix Ménard-Brière.

Le vétéran en sera à une cinquième saison avec les Carabins et il a l’intention d’en profiter au maximum. Il comprend également qu’en plus de son rôle de botteur, il est devenu l’un des vétérans de l’organisation.

«J’essaye de me comporter comme un pro et d’avoir les mêmes attentes que par le passé, a mentionné celui qui porte le numéro 82. Je crois avoir toujours été apprécié par mes coéquipiers, mais depuis l’an passé, je tente de transmettre aux autres ce que j’ai appris.»

L’ancien du Collège Montmorency a pris part à un mini-camp des Giants de New York dans la NFL et a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg.

La formation de la Ligue canadienne de football (LCF) l’a finalement retranché, mais il ne faut surtout pas croire qu’il s’agissait d’une mauvaise nouvelle pour Ménard-Brière.

«C’est moi qui leur a demandé de me retrancher pour pouvoir revenir ici [à Montréal]. J’ai vécu un très bel été et je reviens avec les Carabins en pleine confiance.»

Le rêve de pouvoir évoluer chez les professionnels est toutefois encore bien vivant et le principal intéressé ne voit pas ce qui pourrait l’empêcher de le réaliser.

«Ils [Blue Bombers] m’ont informé qu’ils me voulaient l’an prochain. Ils m’aiment et voulaient s’assurer de mes services avant de me laisser partir. On a convenu que j’allais poursuivre ma préparation.»

«J’ai quand même pu réaliser que je méritais ma place et que cet univers n’est pas trop gros pour moi. Je veux m’établir chez les pros, mais avant tout dominer le réseau universitaire», a rajouté celui qui a été sélectionné en quatrième ronde par Winnipeg.

Toujours place à l’amélioration

Malgré une saison fantastique avec les Bleus en 2016, Ménard-Brière sait qu’il y a toujours place à l’amélioration et qu’il peut contribuer davantage aux succès des siens qui tenteront de remporter la deuxième Coupe Vanier de leur histoire.

«Je veux améliorer ma constance, a expliqué celui qui a réussi 17 de ses 25 tentatives de placement la saison dernière. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles. La préparation physique est faite et on botte tous les jours. C’est donc une question de mental. Il ne faut pas forcer et avoir confiance en nos capacités.»

Lors du match préparatoire face aux Varsity Blues de Toronto samedi, l’ancien coéquipier de Ménard-Brière, Byron Archambault a vécu son baptême comme entraîneur des unités spéciales. Même s’ils ont enfilé les épaulettes ensemble dans le passé, le botteur ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il soit maintenant son entraîneur, bien au contraire.

«Il fait du très bon travail. Il connaît mes forces et il tente de les exploiter du mieux qu’il peut. Il apporte son agressivité et le désir de se dépasser à chaque jeu. C’est vraiment un plus pour l’équipe de l’avoir avec nous.»