Dans les culottes de Conor McGregor

Publié aujourd'hui à 09h54

Mis à jouraujourd'hui à 09h55

Vous êtes Conor McGregor et depuis deux mois, vous criez à qui veut l’entendre que vous allez vous débarrasser du petit homme qu’est Floyd Mayweather en dedans de quatre rounds, puis deux, puis quatre.

Le problème est que le combat approche dangereusement et que vous vous êtes mis beaucoup de pression sur les épaules avec vos déclarations incendiaires. Vouloir n’est pas pouvoir.

Le champion UFC qui se présentera sur le ring, avec seulement la moitié de sa boîte à outils, puisque la règlementation sera celle de la boxe professionnelle, se sentira rapidement inconfortable. Incroyablement désavantagé, il n’aura pas le choix de jouer le tout pour le tout en forçant les échanges dès le départ.

Ce qui devrait nous donner de beaux moments d’excitation.

Ça va faire mal, mais il bénéficiera d’une certaine immunité en début de combat considérant que son adversaire, boxeur et promoteur, à un spectacle à donner s’il veut éviter que tout ça soit considéré comme l’arnaque du siècle dans le monde du sport.

En Mayweather, les meilleurs boxeurs de la planète se sont butés à une couleuvre défensive sans jamais l’ennuyer durant plus de vingt ans. Comment un novice malhabile comme McGregor peut-il lui causer la moindre inquiétude? Pourquoi Mayweather a-t-il offert à McGregor de porter exceptionnellement des gants de huit onces au lieu de dix? Pour donner une chance au gros gars? Pas du tout. Il sera bien content de lui démolir la face vers le milieu du combat quand il sortira la mitraillette. Il voudra lui faire mal, très mal, le saouler de coups de tous les angles.

Rappelez- vous la terrible raclée qu’il a donnée à notre champion, Arturo Gatti lors de leur confrontation. Arturo était sorti du ring la face en pizza et sa tête n’avait pas le temps de revenir en avant qu’elle lui pétait encore une fois dans le dos. C’est assurément ce qui va arriver samedi, quand Money Mayweather va décider que c’est le temps de quitter le ring et passer à la banque.

Heureusement pour McGregor, il a tout à gagner. Quand on amorce notre tour au bâton avec deux prises consécutives, on est bien content de frapper une fausse balle. Pourra-t-il toucher Mayweather ailleurs que sur les bras et les gants? Un élément majeur à ne pas oublier pour ses hommes de coin : de la glace, beaucoup de glace. Ça va faire mal, mais au moins ça va être payant. Je nous souhaite un bon spectacle.

En terminant, faites abstraction de sa bourse. Aimeriez-vous ça être dans les culottes de McGregor samedi soir? Pas moi.