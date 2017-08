Conor McGregor et Paul Malignaggi en viennent presque aux coups

Conor McGregor et Paul Malignaggi ne font pas que s’envoyer des insultes verbales. Les deux hommes sont passés bien près d’en venir aussi aux coups, mardi, à Las Vegas.

Dans un face à face improvisé, les deux anciens partenaires d’entraînement se sont lancé des insultes dans le blanc des yeux. «Amène tes couilles samedi!», a répété Malignaggi à plusieurs reprises. Ce à quoi McGregor a répliqué : «Passe à autre chose».

Voyez la scène dans la vidéo ci-dessous :

Le 6 août, Malignaggi a mis le feu aux poudres en exposant une possible faiblesse dans le jeu de l’Irlandais. Selon lui, McGregor prend mal les coups au corps.

«Il pleurniche comme une fille quand on atteint son corps», a-t-il écrit sur Twitter.

Trois jours plus tôt, l’Américain avait annoncé qu’il laissait tomber McGregor. Ce dernier avait publié des photos de l’entraînement sur les réseaux sociaux où on voyait Malignaggi étendu au tapis lors d’une séance de sparring de 12 rounds et recevoir une gauche de McGregor en plein visage.

«Je l’ai déchiré après, je suppose qu’il n’a pas aimé se faire brasser (a** whippin, textuellement), alors il a publié des photos stupides et sautait le sparring ce jour-là.»

Par ailleurs, rappelons que TVA Sports diffusera dès 16h mercredi la conférence de presse en vue du combat tant attendu entre McGregor et Floyd Mayweather.