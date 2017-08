Concentré sur Toronto

Après deux jours de congé bien mérités, l’Impact reprend le collier mercredi soir en tenant un entraînement public sur la Rive-Sud de Montréal.

Il entame la préparation pour un match que tout le monde a encerclé dans son calendrier.

Le Toronto FC sera le visiteur au stade Saputo dimanche. Toronto trône au sommet de la MLS avec 50 points et n’a perdu aucun de ses sept derniers matchs. C’est une rencontre qui va permettre de mesurer la progression des Montréalais.

«On est prêts pour ce match, on sent que c’est un match de séries. Il faut continuer à jouer de la même manière que maintenant», a insisté Ignacio Piatti après le match de samedi.

La bonne séquence de l’Impact favorise assurément la confiance des joueurs à l’aube de cet affrontement attendu.

«Quatre victoires de suite et les trois dernières en marquant trois buts, il faut continuer dans cette direction-là et ne pas arrêter», a soutenu Anthony Jackson-Hamel

Ça augure bien

Mauro Biello n’a pas caché, samedi, qu’il avait parlé de ce rendez-vous au sommet après la victoire contre le Real Salt Lake.

«À la fin de mon speech dans le vestiaire, j’ai dit à tout le monde qu’on jouerait contre Toronto la semaine prochaine.

«C’est une bonne équipe et on va faire jouer les meilleurs. On veut montrer que nous sommes aussi une bonne équipe. On veut continuer cette poussée.»

Biello a reconnu que la bonne tenue de ses hommes avait de quoi l’encourager.

«Ça augure bien contre notre grand rival de Toronto.»

Frais en mémoire

Cette visite torontoise sera étonnamment le premier affrontement entre les deux équipes en saison régulière.

Elles se reverront ensuite à deux reprises au BMO Field de Toronto en septembre et en octobre.

Les deux équipes se sont croisées en finale du Championnat canadien au début de l’été. Toronto l’a remporté 2-1 au match retour après un verdict nul de 1-1 au stade Saputo.

«La défaite en Championnat canadien est encore fraîche, a reconnu Biello. L’intensité et la mentalité au cours de la semaine vont être la clé.»