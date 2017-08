Brochette d’activités pour la 25e Coupe Banque Nationale

Québec vibrera plus que jamais au rythme du tennis pour le 25e anniversaire de la Coupe Banque Nationale qui se tiendra du 9 au 17 septembre.

Les organisateurs ont dévoilé les activités spéciales entourant ce tournoi-anniversaire, mardi. De la Grande Allée jusqu’au fleuve Saint-Laurent, en passant par le PEPS de l’Université Laval où se déroulera le tournoi, ça sentira la petite balle de feutre jaune à plein nez partout en ville.

Le lancement aura lieu sur Grande Allée sur le coup de midi le 9 septembre avec le dévoilement des affrontements de premier tour. Le tout sera suivi de quelques matchs amicaux entre joueuses et personnalités locales.

Sans confirmer les noms des athlètes qui participeront à cette activité en raison de l’horaire distinct de chacune d’entre elles, le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, espère qu’Eugenie Bouchard pourra être de la fête.

«Elle est dans les premiers choix, mais cela dépendra du tirage au sort et à quel moment les joueuses arriveront, car certaines se présentent parfois le dimanche si elles jouent le mardi», a expliqué Hérisset.

Le lendemain, les joueuses grimperont à bord du bateau de croisière Louis-Jolliet pour une escapade sur le fleuve Saint-Laurent durant la soirée organisée en leur honneur après avoir défilé sur le tapis rouge vêtues de leur plus belle tenue.

Ambassadeurs à l’image du 25e

Pour marquer l’existence du tournoi depuis un quart de siècle, l’organisation a choisi 25 personnes ayant contribué au succès de l’événement au fil des ans comme ambassadeurs. Les anciens propriétaires Patrick Roy et Jacques Tanguay, les ex-présidents Claude Rousseau et Louis Paquet, ainsi que le président des Capitales, Michel Laplante, figurent parmi les heureux élus.

Ces 25 «as» seront présentés à la foule lors de la soirée d’ouverture du lundi.

«Quand on a décidé d’identifier 25 ambassadeurs, j’ai eu 21 personnes confirmées en l’espace de six heures sur deux jours. Tout le monde se disait honoré. Et on avait l’embarras du choix pour les quatre places restantes», a souligné le directeur du tournoi.

Laissez-passer pour Andreescu

Par ailleurs, la jeune Bianca Vanessa Andreescu fait son entrée au tableau principal à la faveur d’un laissez-passer de Tennis Canada.

La Torontoise de 17 ans a brillé il y a quelques semaines à Washington, devenant la plus jeune joueuse en 29 ans à remporter un match de la WTA. Elle a atteint les quarts de finale après avoir disposé aisément de la Française Kristina Mladenovic, 13e raquette mondiale.

La possibilité qu’une membre du top 20 mette le cap sur Québec au terme des Internationaux des États-Unis précédant le tournoi demeure réaliste, selon l’organisation.