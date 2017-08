Balbino Fuenmayor revient avec les Capitales

Le joueur de premier but et frappeur désigné Balbino Fuenmayor complétera la saison avec les Capitales de Québec, qu’il a d’ailleurs rejoints en prévision de la série contre les Jackals du New Jersey.

Les pourparlers étaient amorcés depuis déjà quelques semaines, selon un communiqué diffusé par l’organisation concernée. Détenteur d’un visa de travail américain, Fuenmayor enfilera l’uniforme à partir de mercredi. Les Capitales planchent pour lui trouver un visa de travail canadien afin qu’il puisse accompagner l’équipe dans la Vieille Capitale pour la dernière série de la saison régulière du 1er au 4 septembre.

Celui qui évoluait à Veracruz, au Mexique, cet été a vu sa campagne se terminer prématurément avec l’élimination de son club au premier tour des séries.

«On avait déjà le meilleur groupe offensif depuis un petit bout de temps alors que certains joueurs se sont levés. Il était le meilleur joueur de la ligue il y a trois ans. S’il est proche de cette forme-là, ce sera toute une acquisition dans le cœur de notre formation! Et de ce qu’il a montré récemment au Mexique, il est prêt», s’est réjoui le gérant Patrick Scalabrini.

Le Vénézuélien est de retour avec le club trois ans après avoir été nommé joueur de l’année du baseball indépendant. En 2014, il avait cogné 131 coups sûrs.

Également, Fuenmayor a atteint le niveau AAA dans l’organisation des Royals de Kansas City. En 117 parties à la porte des majeures, il a maintenu une moyenne au bâton de ,304. Ces statistiques l’ont mené au match des futures étoiles du baseball majeur à Cincinnati en 2015. Il a ensuite tenté sa chance au camp des Braves d’Atlanta au printemps 2017 avant de rejoindre la formation de Veracruz.

Autre embauche

Scalabrini a poursuivi ses emplettes en ajoutant le nom de la recrue Edgar Lebron fils à son contingent de substituts.

«J’avais besoin d’un gars de banc avec de la vitesse pour voler des buts en fin de match et courir pour nos frappeurs moins rapides. Il peut jouer à différentes positions.»

Lebron fils est un produit de l’équipe d’Old Orchard Beach dans l’Empire Ligue où il a littéralement dominé la colonne des buts volés avec 32 larcins en 52 parties cette saison.