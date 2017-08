Alex Wood devra se ménager

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Alex Wood pourrait manquer son prochain départ en raison d’un malaise à l’épaule gauche.

Selon ce qu’a indiqué le gérant de l’équipe californienne, Dave Roberts, au site du magazine «Sports Illustrated», l’artilleur risque de patienter avant de retrouver le monticule. Lundi, il a concédé trois points et cinq coups sûrs en six manches aux Pirates de Pittsburgh. Los Angeles l’a emporté 6-5 en 12 manches.

«C’est un peu préoccupant, compte tenu de ses antécédents, a admis Roberts. Nous devons être réellement prudents.»

«Je me sentais correct ce soir [lundi] et je peux faire un travail décent. Par contre, pour être au niveau souhaité en septembre et octobre, il faudra discuter du meilleur plan d’action possible. Je dois me battre pour faire les ajustements nécessaires», a ajouté Wood.

Ce dernier a vu son nom placé sur la liste des blessés en juin à cause d’une inflammation. Cette saison, il affiche un dossier de 14-1 et une moyenne de points mérités de 2,41.

Les Dodgers détenaient une avance de 20 parties et demie au sommet de la section Ouest de la Ligue nationale avant les duels du jour.