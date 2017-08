Absence de la LNH aux JO : Don Cherry ne s’en formalise guère

L’ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston et commentateur à la télévision anglophone Don Cherry n’a aucun problème avec la non-participation des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux prochains Jeux olympiques d’hiver.

Aux yeux de celui ayant chanté le célèbre «Take Me Out to the Ball Game» pendant le match opposant les Blue Jays de Toronto aux Cubs de Chicago, samedi au Wrigley Field, les raisons de l’absence des meilleurs éléments du circuit Bettman à Pyeongchang sont évidentes.

«Les rencontres auront lieu à 3 h du matin [heure de l’Est]. Qui au juste regardera du hockey à cette heure-là? Peut-être qu’il y en aura qui voudront voir la finale et ce sera tout. Je suis heureux de ne pas y aller. De toute façon, je n’apprécie pas ces parties du tout», a-t-il déclaré au réseau Sportsnet, mardi.

Cherry a également évoqué à sa façon le contexte politique explosif en Asie.

«Et en plus, qui a le goût de voyager en Corée du Nord ou en Corée du Sud, peu importe où ç’a lieu?», a-t-il poursuivi, sans trop savoir que Pyeongchang se trouve sur le territoire sud-coréen.

Pas de risque à prendre

Parmi les autres motifs susceptibles d’inciter, aux dires de l’homme de 83 ans, il y a le risque de blessure.

«C’est correct de dire que les joueurs peuvent passer par-dessus ça. Mais en revanche, qu’arrivera-t-il si Carey Price est blessé aux Jeux? La saison sera ruinée pour beaucoup de partisans. Et que ce sera si c’est Sidney Crosby qui est touché?», a-t-il soulevé.

Enfin, Cherry croit que les hockeyeurs européens de renom comme Alexander Ovechkin n’ont pas avantage à participer au tournoi olympique.

«De la manière qu’Ovechkin se comporte sur la scène internationale, je ne crois pas que la Russie a envie de le voir là, pour être franc. Il ne fait jamais grand-chose aux Jeux.»

«Je ne crois pas qu’ils [les joueurs ayant exprimé leur désaccord vis-à-vis la décision de ne pas prendre part aux Jeux] vont y aller. Ils ne font que parler aux médias. S’ils y vont, ils seront vraiment dans le trouble», a-t-il émis.