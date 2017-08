À 13 ans, il frappe un circuit au stade des Braves

Jayce Blalock, retenez bien ce nom.

Ce jeune de 13 ans est rapidement en train de se construire une solide réputation dans le monde du baseball grâce à ses exploits dans les petites ligues. Même si son équipe n’est pas parvenue à se qualifier pour les Séries mondiales des petites ligues qui sont actuellement disputées aux États-Unis, Blalock et ses coéquipiers ont été invités par les Braves au SunTrust Field d’Atlanta.

Et le phénomène Blalock n’allait pas rater cette chance d’épater la galerie.

Le produit de Peachtree City, en Géorgie, a catapulté une balle de l’autre côté de la clôture au champ gauche lors d’une pratique au bâton. On estime à 375 pieds la distance du circuit.

Upon further review, 13-year-old Jayce Blalock went mammo! Yes, 13. pic.twitter.com/oOPJfbnVLp

You've seen Peachtree City Little Leaguer Jayce Blalock hit a 375 foot shot in the trees. Now, he's conquered @SunTrustPark! pic.twitter.com/uTPjlu0oT6