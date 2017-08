Une bête erreur qui pourrait coûter cher aux Blue Jays

Ayant saboté le match de dimanche, le releveur Roberto Osuna attire inévitablement les critiques. Une bête erreur du receveur Raffy Lopez ne l’a toutefois pas aidé.

Les Blue Jays de Toronto menaient 5-4 en fin de 10e manche quand Osuna croyait avoir obtenu le deuxième retrait face aux Cubs de Chicago. Sur un tir ayant touché le sol, Javier Baez s’est élancé pour une troisième prise.

Lopez a bien réussi à bloquer la balle, mais au moment de récupérer l’objet, il a pris beaucoup trop de temps avant de penser à la lancer au premier coussin pour le retrait. Baez a ainsi été sauf sur un optionnel, à la suite de cette troisième prise échappée.

«Il a définitivement pris trop de temps, mais personne ne se sent plus mal que Lopie, a commenté le gérant des Blue Jays John Gibbons, tel que cité par le site web du baseball majeur. Il a très bien joué pour nous. C’est un bon kid... Personne ne se sent plus mal que lui.»

Lopez, qui a dû être réveillé par Osuna avant d'effectuer un relais au premier but, semblait davantage préoccupé par le coureur au troisième coussin, soit Ben Zobrist. Le receveur de 29 ans avait précédemment fait son entrée dans le match en fin de huitième manche.

Un défi énorme pour les Jays

Les Cubs ont finalement complété la remontée pour l'emporter 6-5. Peu importe le rôle qu’a joué Lopez dans la défaite, il faut admettre qu’Osuna a lui-même déjà mieux paru.

Par-dessus tout, c’est la situation des Blue Jays qui inquiète davantage après ce balayage de trois matchs subi aux dépens des Cubs.

Avant les rencontres de lundi, les Jays (59-65) se retrouvaient à cinq matchs d’une participation à la partie éliminatoire de la Ligue américaine. Le défi s’annonce énorme d’ici la fin de la saison, d’autant plus que les clubs sont nombreux dans cette course aux séries.

De mardi à jeudi, la formation torontoise doit affronter les Rays, à Tampa Bay.

Le receveur québécois Russell Martin, touché à un muscle oblique, demeure présentement sur la liste des blessés pour 10 jours. Au-delà de Lopez, c’est Miguel Montero qui est utilisé derrière le marbre.