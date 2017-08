Sam Dunn à la poursuite d'un autre rêve

Pendant plusieurs années, le défenseur ontarien Sam Dunn a eu un seul objectif de carrière sportive : celui d’évoluer au sein de la NCAA.

Recruté avec promesse de bourse d’études par les Purple Eagles de l’Université de Niagara, formation active dans la réputée Atlantic Hockey Conference, Dunn, 19 ans, a vu son rêve partir en fumée, en mai, à la suite d’une réorganisation de l’organigramme hockey de cette institution.

« Le personnel d’entraîneurs de Niagara a été remercié à l’issue de la dernière saison. Un nouvel entraîneur en chef (Jason Lammers, un ancien de l’Université du Massachusetts à Lowell) a été embauché. Force est de constater que ses plans étaient différents de ceux de son prédécesseur. Quatre ou cinq joueurs, dont l’un de mes coéquipiers chez les Cougars de Cobourg (OJHL) ont vu leur entente annulée », relate le défenseur.

Dunn possédait pourtant une réputation enviable dans le hockey mineur. À l’âge de 16 ans, il avait été repêché en troisième ronde par les Colts de Barrie de l’OHL et il a déjà été répertorié 121e espoir de l’ISS en prévision de la séance de repêchage de la LNH de 2016. « J’avais participé brièvement au camp d’entraînement des Colts (règle des 48 heures de la NCAA). Toutefois, à cette époque, le hockey universitaire américain était dans ma mire. »

Trois ans à Cobourg

Dunn a appris la décision des Purple Eagles quelques jours avant que les Cougars participent au tournoi de la coupe RBC, le trophée emblématique des champions du hockey junior A au Canada.

« J’avais encaissé durement la nouvelle, mais j’avais dû tourner la page rapidement. Nous avions un tournoi important à jouer devant nos partisans à Cobourg et nous l’avons remporté ! », dit-il.

Âgé de 19 ans, Dunn aurait pu poursuivre son association avec les Cougars pendant la saison 2017-18. Après trois campagnes au sein de la même ligue, le natif de Bewdley a jugé préférable de regarder d’autres avenues afin de poursuivre son développement.

« Au début de l’été, les Remparts ont contacté mon agent. Nous avons évalué plusieurs options. Celle des Remparts semblait la plus intéressante. J’ai donc accepté leur offre. Je suis arrivé à Québec depuis quelques jours seulement, mais je crois avoir fait le bon choix. »

Un colosse

Colosse de 6 pi 2 po et plus de 200 lb, Dunn se dépeint comme un arrière défensif qui affectionne le jeu viril. « J’occupais le rôle de “stay at home” depuis mon arrivée à Cobourg. Parfois, quand tu passes autant de temps au sein de la même organisation, ça devient difficile de se défaire de cette étiquette. Chez les Remparts, j’aimerais bien développer mes qualités offensives. J’ai l’impression que j’apprendrai beaucoup ici. »

Certes, deux matchs intra-équipes s’avèrent un faible échantillon, mais Dunn semble posséder un style comparable à l’ancien Diable rouge Raphaël Maheux.

« Il ne possède pas autant d’expérience que Raphaël, mais c’est une bonne comparaison. Ils semblent provenir du même moule », affirme l’entraîneur en chef Philippe Boucher.

« Comme Raphaël, Dunn bloque des lancers et son ancien directeur général en Ontario (Cobourg) me l’a décrit comme un défenseur shut down ».