Rouge et Or: Dominic Lévesque est bien dans sa peau

Dominic Lévesque amorce la saison dans un nouvel état d’esprit.

Le botteur du Rouge et Or de l’Université Laval a très bien fait lors du match présaison face aux Ravens de Carleton où il a partagé le travail avec David Côté.

«Je suis plus calme et plus en contrôle et ça paraît depuis le début du camp, a raconté le produit des Cougars de Lennoxville qui a conservé une moyenne de 41,8 verges sur ses quatre dégagements et de 61 verges sur ses deux bottés d’envoi. Je travaille avec un psychologue sportif (Alain Vigneault) qui m’aide beaucoup au niveau de ma respiration et à rester concentrer. Il m’aide aussi à regarder vers l’avant et non dans le passé.»

Glen Constantin a noté lui aussi un changement dans l’attitude de Lévesque. «Je sens Dominic tellement plus calme, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Je le sens bien dans sa peau.»

Au-delà de son attitude, le Beauceron a aussi mis les efforts pour améliorer sa constance.

«J’ai connu mon meilleur camp en trois ans à ce niveau, mais je ne veux pas parler trop vite, a-t-il prévenu. Je dois continuer de travailler fort parce que la saison est jeune. Tout le monde se souvient de la Coupe Dunsmore mais, dans l’ensemble, je m’étais amélioré comparativement à ma première saison.»

À la Coupe Dunsmore en novembre dernier, Lévesque avait loupé cinq de ses six tentatives de placement.

Situation particulière

De mémoire, c’est la première année où deux botteurs se font la lutte au camp du Rouge et Or.

«C’est bizarre parce que c’est la première fois que je vis une telle situation, a-t-il souligné. C’est toujours bon la compétition. Tu portes plus attention aux détails, tu travailles plus fort et tu te concentres plus. Si je fais seulement les dégagements, je veux aider l’équipe de cette façon, mais j’ai toujours aimé faire les trois bottés. Il n’y a pas de pression supplémentaire à effectuer plus de bottés. Il reste une semaine avant notre premier match et je ne sais pas si les coachs vont habiller un ou deux botteurs.»

Entraînement privé

Lévesque et Côté ont pu compter sur la présence du spécialiste des botteurs Steve Wolf pendant trois jours la semaine dernière. «C’est toujours le fun d’être coaché parce que l’entraîneur voit des choses que tu ne peux pas voir, a-t-il expliqué. On va demeurer en contact pendant la saison par le biais de la vidéo.»

Si Lévesque a bien fait contre Carleton, il en va de même de la recrue Côté qui a conservé une moyenne de 41,4 verges sur ses sept dégagements et de 59 sur ses cinq bottés d’envoi.

Constantin a apprécié ce qu’il a vu. «En terme de hauteur et de longueur, les bottés d’envoi étaient phénoménaux, a-t-il louangé. Les dégagements étaient vraiment bons. Nous sommes choyés. Nous avons deux botteurs de calibre professionnel.»