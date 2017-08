Roger Goodell s'approcherait d'une prolongation de contrat avec la NFL

Roger Goodell, commissaire de la NFL, s’approcherait d’une prolongation de contrat de cinq ans, donc valide jusqu’en 2024, selon ce qu’a rapporté le Sports Business Daily, lundi.

Le contrat actuel de Goodell vient à échéance après la saison 2020.



La nouvelle d’une entente entre le commissaire et la NFL fait surface quelques jours après l’entrevue de DeMaurice Smith, directeur de l’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) et Sports Illustrated, dans laquelle le représentant du syndicat considère «virtuellement assuré» un arrêt de travail en 2021, moment où la convention collective se terminera.



Goodell, successeur de Paul Tagliabue, occupe les fonctions de commissaire depuis septembre 2006.



Cette décennie à la barre du circuit nord-américain de football professionnel a été marquée par les scandales du Spygate et du Deflategate chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le lock-out des joueurs en 2011, le lock-out des arbitres en 2012 et la progression des études prouvant les dommages au cerveau causés par la pratique du football.