Rien n'est gagné pour l'Impact

L'entraîneur-chef Mauro Biello parlait la semaine dernière de la fameuse ligne rouge au-dessus de laquelle l’Impact voudra se retrouver d’ici la fin de la saison. Et bien le onze montréalais peut dire mission accomplie... pour l’instant.

Fort de quatre victoires consécutives, une première depuis 2013, l'Impact se retrouve pour la première fois de la saison au-dessus de cette fameuse ligne rouge (6e position), avec 36 points. C'est le même total que le Crew de Columbus, qui pointe au cinquième rang, mais qui a aussi disputé deux matchs de plus que le Bleu-Blanc-Noir.

Mais attention, avec dix matchs à disputer d'ici la fin du calendrier régulier, rien n'est encore gagné pour les hommes de Mauro Biello. Ceux-ci devront se mesurer à trois occasions à leurs grands rivaux du Toronto FC, qui trônent au sommet de la MLS avec 50 points en 25 matchs.

Ceux-ci seront de passage dimanche au Stade Saputo.

Il faut ajouter, ensuite, un match de six points contre Atlanta United FC (35 points), son plus proche poursuivant dans la course aux séries éliminatoires.

Non, l'Impact ne l'aura pas facile d'ici à la fin du calendrier régulier. C'est pourquoi il ne reste plus qu'à espérer que l'équipe la termine, sa saison comme elle l'avait fait en 2015, c'est-à-dire avec un dossier de six victoires, deux nulles et deux défaites seulement.