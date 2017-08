Odell Beckham se blesse dans un match préparatoire

Le receveur des Giants de New York Odell Beckham a quitté l’affrontement préparatoire contre les Browns de Cleveland, lundi soir, en raison d’une blessure à une cheville.

L’équipe a annoncé sur Twitter que Beckham a subi une entorse, mais qu’il ne souffre pas d’une commotion cérébrale.

Injury Update: Odell Beckham Jr. suffered an ankle sprain #NYGvsCLE — New York Giants (@Giants) 22 août 2017

Injury Update: Odell Beckham Jr. was evaluated for a concussion and was cleared. #NYGvsCLE — New York Giants (@Giants) 22 août 2017

Plus tard, les Giants ont ajouté que l'inspection radiographique n'avait rien relevé d'anormal, et que d'autres tests seraient menés.

Injury Update: X-rays on Odell Beckham Jr. came back negative; will undergo further examination. B. Marshall getting x-rays on his shoulder. — New York Giants (@Giants) 22 août 2017

L’incident est survenu durant le deuxième quart à la suite d’un plaqué de Briean Boddy-Calhoun.

Beckham s’est ensuite dirigé vers le vestiaire par ses propres moyens. Quelques minutes plus tard, on l’a vu sur les lignes de côté, mais il ne portait plus son uniforme.