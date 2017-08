NFL: un premier joueur blanc boude l’hymne national américain

Pour la première fois depuis que Colin Kaepernick a amorcé une vague de protestation durant l’hymne national américain dans la NFL, un joueur blanc a posé un genou au sol.

L’ailier rapproché des Browns de Cleveland Seth DeValve a rejoint plusieurs de ses coéquipiers dans un geste de protestation, lundi soir, avant un match présaison contre les Giants de New York.

NFL UPDATE: #Browns TE Seth DeValve is the first white player to kneel during national anthem pic.twitter.com/6CtmMSAFYD