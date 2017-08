Marian Gaborik, incertain pour le début du camp des Kings

En convalescence à cause d’un problème à un genou, Marian Gaborik ratera-t-il le début du camp d’entraînement des Kings de Los Angeles?

«Il progresse plutôt bien cet été, a constaté le directeur général Rob Blake dans des propos relayés par le LA Kings Insider, lundi. Mais Il a encore de la difficulté avec certains poids et sa force.

«Nous ne savons pas si nous le verrons dès le début du camp, mais il est un gars qui s’entraîne à un très haut niveau. Nous avons bon espoir qu’il retrouve le niveau de jeu du début de la saison dernière et de la Coupe du monde.»

Gaborik, souvent éprouvé par les blessures tout au long de sa carrière, s’est contenté de récoltes de 22 et 21 points lors des deux dernières saisons à Los Angeles.

Le Slovaque de 35 ans, titulaire d’un contrat jusqu’en 2021 à hauteur de 4,875 millions $ annuellement sur la masse salariale de la formation californienne, a inscrit 27 buts en 2014-2015 dans l’uniforme de Kings.

L’ailier, choix de premier tour du Wild au repêchage de la LNH en 2000, a connu trois saisons de plus de 40 buts dans sa carrière au Minnesota, chez les Rangers de New York, avec les Blue Jackets de Columbus et les Kings. Il totalise 794 points, dont 396 buts, en 989 rencontres sur le circuit.