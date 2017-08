Les White Sox remportent le premier chapitre

Yolmer Sanchez a produit quatre points pour permettre aux White Sox de vaincre les Twins du Minnesota par la marque de 7-6, lundi soir, à Chicago, dans le premier match d’un programme double.

Yolmer a cogné son sixième coup de canon de la saison en quatrième manche, alors que Nicky Delmonico et Avisail Garcia se trouvaient déjà sur les sentiers.

Jose Abreu a également envoyé une balle dans les gradins, pour les White Sox.

Garcia s’est lui aussi démarqué en plaçant la balle en lieu sûr trois fois.

Les Twins ont tenté une remontée en huitième manche, lorsque Jorge Polanco a frappé un circuit de trois points, mais ils n’ont pas été en mesure de combler l’écart.

Carlos Rodon (2-4) a mérité la victoire. En six manches et un tiers, il a accordé quatre coups sûrs et deux points. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Juan Minaya a pour sa part enregistré son troisième sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Tim Melville (0-1).