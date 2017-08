Les Internationaux des États-Unis se servent de Denis Shapovalov pour mousser leur tournoi de qualification

Denis Shapovalov a fait les frais d’une vidéo promotionnelle publiée lundi par les Internationaux des États-Unis dans le but de mousser la vente des billets de leur tournoi de qualification.

La compétition commence mardi et Shapovalov, sensation canadienne demi-finaliste de la dernière Coupe Rogers à Montréal, sera l’une des têtes d’affiche de la compétition précédant le tableau principal du tournoi du grand chelem.

À Flushing Meadows, Shapovalov, 18 ans et 69e joueur mondial lors de la publication du classement hebdomadaire de l’ATP lundi, cherchera à participer à un tournoi du grand chelem pour la deuxième fois de sa carrière.

L’Ontarien a participé au tournoi de Wimbledon et échoué au premier tour des qualifications à Roland-Garros, cette année. La participation au carré d’as à Montréal ont fait de «Shapo», détenteur de six titres professionnels et gagnant de la finale junior de Wimbledon en 2016, la nouvelle coqueluche canadienne du tennis.