Le transfuge Nick Bonino mange des pâtes dans la coupe Stanley

Double vainqueur de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, le nouvel attaquant des Predators de Nashville Nick Bonino a fait honneur à ses racines italiennes, ce week-end.

L’Américain a amené la coupe Stanley dans sa ville natale de Farmington et mangé les pâtes de maman dans le trophée. Philip Pritchard, gardien de la coupe, a publié des photos du repas sur Twitter.

When you have an Italian background...spaghetti is a must! Nick Bonino enjoys Moms homecooking. #stanleycup @HockeyHallFame @NHL @penguins pic.twitter.com/zgBVy9AShr