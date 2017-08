Le meilleur de la semaine, spécial «Nacho libre»

Pour la première fois depuis le début de la saison 2017, l’Impact est en position de participer aux éliminatoires de la MLS.

Après y avoir cru un certain temps, l’auteur de ces lignes avait commencé à baisser les bras il y a trois semaines. Mais Samuel Piette est venu s’installer devant la défense, Nacho Piatti a réglé ses pépins physiques et voilà, quatre victoires de suite.

Il faut maintenant, pour l’Impact, garder ce rythme et cet état d’esprit. Un bon résultat contre le tout-puissant Toronto FC, dimanche prochain, pourrait donner le ton pour le reste de la saison... et de l’après-saison.

En tout cas, les sourires sont de retour au Stade Saputo et ça fait du bien.

Pendant ce temps, les Sounders et le Sporting s’établissent définitivement comme les meilleures équipes dans l’Ouest. Surveillez Seattle : l’équipe disputera beaucoup de matchs à domicile prochainement et semble avoir retrouvé la forme qui l’a menée à la Coupe MLS l’an dernier.

De ce côté-ci du continent, la terreur ontarienne est allée faire un énoncé à Chicago contre un Fire, qui, il faut le dire, est en chute libre depuis la pause du match des étoiles. L’équipe a définitivement cédé sa deuxième place dans l’Est au New York City FC, qui est allé chercher une victoire in extremis contre un Revolution qui avait mieux joué que lui, dimanche.

Voici le meilleur de la semaine en MLS :

5 – Rien n’arrête les Reds

Ce match entre le TFC et le Fire était attendu depuis plusieurs semaines par les plus fins observateurs de la MLS, puisqu’il devait mettre aux prises les deux meilleures formations de la ligue. Entre-temps, Chicago est tombé en léthargie et on a finalement eu droit à un récital de la part de la meilleure équipe du circuit Garber. Toronto, s’il garde ce rythme, se dirige vers la plus impressionnante saison de l’histoire de la MLS. Le choc entre les «Reds» canadiens et un Impact revigoré, le weekend prochain, promet d’être épique.

4 – Gerso enterre Dallas

Transfuge du championnat portugais, Gerso Fernandes a certainement représenté une belle prise pour le Sporting jusqu’à maintenant. L’ailier de 26 ans a inscrit son septième but de la saison, samedi, pour confirmer une victoire de 2-0 contre le FC Dallas. Une très belle frappe qui a assommé le club texan.

FT: Gerso Fernandes seals all three points for @SportingKC with a sublime strike. #SKCvDAL https://t.co/nucIUGGVk0 — Major League Soccer (@MLS) 20 août 2017

3 – Tout roule pour le NYC FC

Le NYC FC a remporté un match qu’il aurait dû perdre, dimanche, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. City tirait de l’arrière 1-0, sur sa pelouse, lorsque David Villa, encore lui, a rétabli l’égalité à la 77e minute. C’est finalement le jeune Jonathan Lewis qui est venu fermer les livres dans les arrêts de jeu. Le NYC FC sera sûrement heureux de constater qu’il peut remporter des matchs même lorsqu’il n’est pas à son mieux.

2 – La frappe somptueuse de Reyna

Joueur désigné des Whitecaps, le Péruvien Yordi Reyna a justifié son statut, samedi, en donnant la victoire aux siens grâce à ce tir qui a complètement confondu le gardien du Dynamo, Tyler Deric.

1 – «No Piatti no party»

Comme ça, Ignacio Piatti serait en négociations avec l’état-major de l’Impact afin d’obtenir une prolongation de contrat. On a pu comprendre, au cours des derniers jours, que les échanges n’allaient pas au goût de l’Argentin. Alors Piatti a choisi de rappeler à ses patrons ce qu’il vaut vraiment au cours de la dernière semaine. Deux buts contre Chicago, deux buts contre le Real Salt Lake et le voilà inévitable joueur de la semaine. C’est ce qu’on appelle «mettre la pression sur l’autre camp», mais «Nacho» mérite d’être payé comme l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue. C’est ce qu’il est.

À voir dans la vidéo principale

LES BONIS

Le nouveau joueur désigné des Earthquakes, Valeri Qazaishvili, semble faire le travail jusqu’ici. Obtenu le mois dernier, le Géorgien a inscrit son deuxième filet en cinq présences, samedi.

Harrison Afful, du Crew, a reçu un carton rouge après que l’arbitre eut consulté une reprise vidéo, samedi. La tête du Ghanéen, après avoir reçu la sanction, valait mille dollars. Comme s’il se disait : «c’est ça, le futur?»

After further review in #ORLvCLB, a red card has been issued for violent conduct to #CrewSC’s Harrison Afful. https://t.co/bV8a5HVRL7 — Major League Soccer (@MLS) 20 août 2017

Suspendu pour un match après avoir reçu un rouge qui a fait jaser la semaine dernière, Kaká a assisté au match des «Lions» au milieu des partisans de l’équipe, samedi. Et pourquoi pas!

Dans une cause perdue, Justin Glad y est allé d’un douloureux sacrifice de soi pour voler un but à Michael Salazar, samedi.

Glad such a hero. He really sacrificed a lot here. pic.twitter.com/s4FXtCUW4S — Total MLS (@TotalMLS) 20 août 2017

Les partisans des Rapids estiment que leur équipe n’est pas capable de marquer des buts. C’est complètement faux.