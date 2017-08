Le camp de sélection de l’Océanic prend son envol

Vétérans et recrues de l'Océanic se sont retrouvés sur la glace du Colisée de Rimouski lundi matin. Des joueurs qui devront batailler fort pour se tailler une place dans l'alignement régulier de l'équipe.

L'entraîneur-chef de l'Océanic ne s'en cache pas. Serge Beausoleil attend beaucoup d'intensité de la part de ses joueurs.

Il met la barre haute pour ses 21 attaquants, 12 défenseurs et quatre gardiens qui prennent part au camp de sélection de l'équipe.

Serge Beausoleil se donne une semaine, jour pour jour, afin d'établir son alignement partant pour la prochaine saison.

Sur la glace du Colisée lundi matin, les coups de patin étaient vigoureux, notamment ceux du Russe Dmitri Zavgorodniy, qui a fait écarquiller bien des yeux.

Sélectionné par l'Océanic lors du dernier repêchage européen, le joueur de 17 ans et d'à peine 5 pieds 9 pouces épate déjà par sa vitesse et son ardeur au travail.

«Lundi prochain, à 10 h, même heure, même poste, l’équipe est faite. On a trois matchs pour évaluer les gars», lance Serge Beausoleil.

«Les entraînements comptent, ce qu’ils font à l’extérieur de la patinoire comme entraînement est aussi très important. Leur tenue, leur attitude, tout est pris en compte.»

Travailler fort

«Il faut que je continue de travailler fort et je pense que ça va se faire tout seul si tu travailles bien», a affirmé de son côté la recrue Alexis Lafrenière. «Je pense qu’avec les vétérans qu’on a ça va bien aller et je suis confiant.»

«Tout le monde s’est entraîné fort tout l’été. Il y en a qui essaient de se tailler des postes, a dit le vétéran Wilson Forest. Le hockey, ça peut aller d’un bord comme de l’autre. Mais je suis prêt. On est prêt pour une autre saison.»

Du côté du Drakkar de Baie-Comeau, le camp de sélection a aussi pris son envol lundi matin avec. à l’horaire, les tests physiques. En après-midi, les joueurs de Martin Bernard de vont sauter sur la glace du centre Henry-Léonard.

Drakkar et Océanic joueront leurs premiers matchs intraéquipes de soir et leurs premières parties hors-concours demain. À Québec contre les Remparts pour l'Océanic et à Baie-Comeau contre les Saguennéens pour le Drakkar.