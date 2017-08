La NBA enquête sur les Lakers et Paul George

La National Basketball Association (NBA) enquête à savoir s’il y a eu collusion entre les Lakers de Los Angeles et le joueur Paul George à l’époque où ce dernier portait les couleurs des Pacers de l’Indiana, a rapporté le réseau ESPN dimanche.

Les Pacers ont porté plainte contre les Lakers auprès de la NBA et la ligue a lancé son coup de sonde. Les Lakers nient toute culpabilité, mais collaboreront avec la NBA.

Si la NBA en venait à la conclusion que les Lakers ont bel et bien contacté George de façon inadmissible, la formation californienne pourrait perdre des choix au repêchage, des amendes jusqu’à 5 millions %, des restrictions futures si elle cherchait à acquérir George et faire face à des suspensions.



Les équipes n’ont pas le droit de contacter des joueurs ou leurs agents pour discuter de plans futurs avant le début de l’année d’autonomie des athlètes, le 1er juillet. Or, George a informé les Pacers en juin dernier qu’il comptait mettre fin à son contrat en 2018 et qu’il avait l’intention de se joindre aux Lakers en tant que joueur autonome sans compensation. Il a été échangé au Thunder d’Oklahoma City le 30 juin.



Le quadruple invité au match des étoiles a souvent été lié à des rumeurs de transaction l’envoyant chez les Lakers, près de sa ville natale de Palmdale. Los Angeles a commencé à gérer sa masse salariale pour tenter d’obtenir George et LeBron James, des Cavaliers de Cleveland, en 2018.

George a maintenu des moyennes de 23,7 points, 6,6 rebonds et 3,3 aides par match en 2016-2017.