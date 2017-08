Golden Knights : la lucidité de Gerard Gallant

Gerard Gallant, entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas, croit que l’équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH), gagnera des matchs sur une «base régulière» à sa première saison sur le circuit Bettman.

«Je savais que nous aurions une équipe décente, mais l’équipe est meilleure que je pensais, a déclaré Gallant dans une entrevue avec le site officiel de la LNH, lundi. Je trouve que nous avons obtenu plus de joueurs d’élite que je ne le pensais.»

Les Golden Knights ont accompli une belle besogne de construction d’une brigade défensive solide au repêchage d’expansion. Le gardien Marc-André Fleury a quitté Pittsburgh pour devenir le visage de la concession du Nevada, qui comptera sur beaucoup de profondeur à la ligne bleue.

L’ancien entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal et pilote des Panthers de la Floride n’a cependant pas de mal à identifier une des lacunes évidentes de sa formation, et ce, malgré la présence des attaquants James Neal, David Perron, Reilly Smith et Vadim Shipachev, vedette russe acquise en provenance de la Ligue continentale de hockey (KHL).

«Il y aura des problèmes. Certains soirs, nous allons avoir du mal à marquer des buts. Tu regardes notre effectif, il y a beaucoup de bons joueurs, mais y a-t-il des super-vedettes?»

Gallant avait été remercié par les Panthers en novembre dernier, d’une manière peu délicate. L'organisation floridienne l'avait forcé à prendre un taxi après l'avoir informé de son départ, au terme d'un match contre les Hurricanes en Caroline.

Avant de diriger les Panthers, Gallant a notamment été adjoint à l’entraîneur-chef avec les Canadiens, de 2012 à 2014.

Plus tôt dans sa carrière, il a été à la barre des Blue Jackets de Columbus, dans la LNH, et des Sea Dogs de Saint-Jean, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Comme joueur, Gallant a joué 615 matchs dans la LNH, dont 563 avec les Red Wings de Detroit pour entamer sa carrière. Il a conclu celle-ci dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay. L’attaquant a totalisé 480 points, dont 211 buts, en saison régulière.