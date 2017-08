Gabriela Dabrowski et Yifan Xu avancent en double

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont accédé au deuxième tour du tournoi de double de l’Omnium du Connecticut, lundi après-midi, à New Haven.

Quatrièmes favorites de la compétition, Dabrowski et Xu se sont imposées en trois manches de 6-3, 6-7 (14) et 10-3 face à la Slovène Andreja Klepac et à l’Espagnole Maria Jose Martinez Sanchez.

La Canadienne et la Chinoise ont connu un bon match au service, réussissant 79 % de leur première balle et remportant 72 % des points lorsque celle-ci était en jeu. Elles ont sauvé une balle de bris et ont remporté deux parties sur le service de leurs adversaires.

Au prochain tour, elles affronteront la Roumaine Raluca Olaru et l’Ukrainienne Olga Savchuk.

Ensemble, Dabrowski et Xu avaient décroché le titre en double à l’Omnium de Miami en avril dernier.