Départ des Gaiters: conserver cinq équipes est-il souhaitable?

Parce que la Conférence Québec ne compte plus que cinq équipes, toutes les formations profiteront de deux fins de semaine de congé pendant la saison.

Dans le passé, les six équipes bénéficiaient d’une fin de semaine de repos à l’occasion de la fête de l’Action de grâces, mais le départ des Gaiters de Bishop’s a changé la donne.

«Ce ne n’est pas la situation idéale et c’est assez spécial, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or Glen Constantin. Ça va briser un peu le rythme, mais j’espère que ça va aider au niveau des blessures.»

Constantin souhaite le retour d’une Conférence à six équipes ou la mise sur pied d’un match inter-conférences, mais pas à tout prix. «Ce serait génial d’être six équipes, mais il faut être patient et ne pas se précipiter, a-t-il souligné. Pour l’inter-conférences, ça serait plus responsable sur le plan financier d’affronter une équipe de l’Ontario.»

Le pilote lavallois verrait d’un bon œil la venue des Gee Gees d’Ottawa dans le circuit québécois. Les Gee Gees, les Ravens de Carleton et les Gaels de Queen’s ont longtemps évolué avec les équipes du Québec.

Moins dispendieux

En juin au terme de l’Assemblée générale annuelle de USports, la directrice des sports de l’Université d’Ottawa nous avait confié son intérêt à étudier la possibilité de joindre les rangs du circuit québécois.

«Ça serait moins cher pour Ottawa de jouer au Québec plutôt que d’aller disputer un match à Windsor, a mentionné Constantin lui-même un gradué de l’Université d’Ottawa. Il y aurait aussi des avantages au niveau du recrutement. Ils souhaitent conserver le Panda Bowl avec Carleton en raison du grand intérêt. Carleton et Queen’s n’ont pas signifié leur désir de revenir au Québec.»

Pour la première semaine d’activités du circuit québécois dont le coup d’envoi sera donné vendredi à Concordia, alors que les Carabins de l’Université de Montréal seront les visiteurs, ce sont les Redmen de McGill qui seront en congé. La situation est identique dans la Conférence de l’Atlantique.