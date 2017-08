Daniel Nestor stoppé d'entrée de jeu à Winston-Salem

Le Canadien Daniel Nestor et son partenaire britannique Dominic Inglot ont subi l’élimination au premier tour du tournoi de double de l’Omnium de Winston-Salem, lundi, en Caroline du Nord.

Nestor et Inglot se sont inclinés en deux manches de 6-3 et 6-4 face au Néerlandais Jean-Julien Rojer et au Roumain Horia Tecau, deuxièmes favoris.

Le Canadien et le Britannique ont fait trois as, quatre doubles-fautes et n’ont réussi que 51 % de leurs premières balles de service. Ils se sont fait briser deux fois et n’ont gagné aucune partie sur le service de leurs adversaires, qui ont empoché la victoire au bout de 66 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Rojer et Tecau affronteront les vainqueurs du match opposant le Néo-Zélandais Marcus Daniell et l’Américain Nicholas Monroe au Brésilien Andre Sa et au Néo-Zélandais Micahel Venus.