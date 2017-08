C’est l’histoire d’un pyromane et d’un bombardier...

Publié aujourd'hui à 15h50

S’aimer soi-même, c’est l’assurance d’une longue histoire d’amour. Une citation qui tombe à point pour un Impact qui commence à s’assumer comme rarement auparavant dans son identité et sa différence.

Du spectacle, des victoires, des buts, de l’émotion, de l’authenticité... le tout sublimé par un savant mélange de grands joueurs (pour la plupart francophones) et de pépites québécoises : même si c’est (trop) facile dans les moments d’allégresse, il y a de quoi s’éprendre de cette équipe.

Il y en a un, notamment, qui commence à se mériter une statue. Son nom, c’est Ignacio Piatti. Disons-le clairement : Piatti est au-dessus. C’est un joueur d’exception comme toutes les équipes en rêvent. Et, cerise sur le sundae, il est un sportif comme Montréal les aime : spectaculaire sur le terrain, humble et discret en dehors.

Piatti ne rajeunit pas, mais à l’heure actuelle, il reste le meilleur dribbleur de la ligue (2,8 réussis par match), le quatrième meilleur buteur (14 réalisations), et le cinquième meilleur attaquant depuis quasiment deux ans.

Parfois, il est plus effacé, plus brouillon, plus égoïste. Mais quand il est bien, il met la MLS à feu et à sang. C’est bien simple, en ce mois d’août, il a marqué plus de buts à lui tout seul que 18 des 21 autres clubs de MLS !

Si l’on rembobine, on s’aperçoit même que depuis le coup d’envoi de la saison 2016, Piatti a marqué 34,3 % des buts de l’Impact dans le circuit Garber (saison régulière et séries confondues). Un but sur trois ! Si l’on ajoute les buts auxquels il a contribués par la passe (12), le ratio monte à 46 %. C’est tellement significatif que c’est irremplaçable.

La question n’est pas : l’Impact peut-il se passer de Piatti ? Mais bien : comment peut-on s’assurer qu’il reste ? J’en connais un qui doit avoir le portefeuille qui chauffe...

Le bombardier de Limoilou

Bien sûr, on pourrait noter que l’apport de Piatti a servi à combler le problème au poste d’attaquant chez l’Impact. Malgré ses 10 buts, Didier Drogba a connu une saison 2016 compliquée dans le jeu, et Matteo Mancosu a beaucoup déçu cette année.

Il s’en trouvera pour dire qu’il n’est pas facile d’être attaquant dans un système si axé sur Piatti. Mais avoir un joueur de cet acabit n’est jamais un problème. Non, le problème est que le club n’a pas d’attaquant véritablement complémentaire. À moins que...

Anthony Jackson-Hamel compte trois passes décisives, cette saison. À chaque fois, elles ont profité à Piatti. Et cela ne l’a pas empêché, comme on l’a vu samedi, de jouer un match d’attaquant et d’y aller d’un but plein de puissance et d’assurance.

Alors attention, cela ne sert à rien de s’enflammer, car Drogba et Mancosu ont connu de très bons moments aux côtés de Nacho. Mais tout est question de profil, et de ce point de vue, le « bombardier de Limoilou » a dans son arsenal une capacité de décrochage qui fait la différence dans la construction offensive.

Son jeu en pivot suivi de son relai pour Blerim Dzemaili sur le premier but de Piatti est un exemple de ce qui manquait à l’Impact. Soudainement, on voit un attaquant capable de garder le ballon et de mettre en jeu les vedettes offensives.

Et je le répète : « AJH » n’est pas un faire-valoir. Grâce à sa septième réalisation de la saison, il dispose maintenant d’un ratio de 1,14 but par 90 minutes de jeu, soit le deuxième meilleur total de la MLS derrière celui de l’attaquant d’Atlanta, Josef Martinez (1,36).

Nous entrons dans une ère intéressante pour le Bleu-Blanc-Noir. Aujourd’hui, les joueurs locaux que réclament les partisans depuis si longtemps évoluent au niveau des titulaires des précédentes saisons.

À Mauro Biello de faire les bons choix en vue du choc à venir contre le Toronto FC. Ce n’est pas la série de victoires qui est en jeu, mais bien la saison de l’Impact.