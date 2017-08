Bonne dose de confiance chez les Carabins

Si certaines personnes avaient des doutes quant aux capacités des Carabins de l’Université de Montréal de pouvoir rivaliser à nouveau avec les grandes puissances du circuit et de rêver à une deuxième Coupe Vanier, le résultat de leur match présaison les a probablement rassurées.

Les Bleus ont complètement dominé les Varsity Blues de l’Université de Toronto pour finalement les écraser au compte de 63-3.

Il s’agit donc d’une bonne dose de confiance en vue du premier match de la saison qui aura lieu vendredi soir, face aux Stingers de Concordia.

«On est satisfait avec le résultat du match, a logiquement expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe Danny Maciocia. On voulait profiter de cette opportunité pour faire jouer les 70 joueurs qui étaient en uniforme et on y est parvenu. On voulait également trouver des réponses à certaines questions et ç’a été le cas.»

Au total, 85 étudiants-athlètes font partie de l’édition 2017 et 70 étaient habillés pour le duel préparatoire. La tâche s’annonce maintenant compliquée pour Maciocia et ses collègues, alors que seulement 48 d’entre eux pourront enfiler leurs épaulettes vendredi.

«On n'est pas encore rendu au moment de prendre les décisions. En plus de ce qu’on a vu pendant le match, on veut se baser sur la semaine de pratique qu’on va avoir. Jeudi, on va s’asseoir avec eux et leur expliquer nos décisions.»

Maciocia a toutefois confirmé qu’aucun joueur n’allait être retranché et que semaine après semaine, les athlètes allaient obtenir la chance de se faire valoir lors des entraînements.

Surdose de confiance?

Il est vrai que les Carabins ont profité de leur duel préparatoire pour prouver qu’ils faisaient toujours partie de l’élite au pays, mais il ne faut pas oublier que leurs rivaux formaient l’une des pires formations du circuit universitaire ontarien, l’an passé.

Les joueurs doivent donc rester conscients qu’ils devront relever plusieurs gros défis s’ils souhaitent atteindre le match ultime en novembre.

«C’est bien d’être confiant, mais il faut aussi être conscient qu’il faut travailler fort à chaque semaine. C’est pour cette raison qu’on aime la compétition à l’interne. Ça fait partie de qui nous sommes!»

Les Stingers ont également savouré la victoire lors de leur affrontement présaison en défaisant les Golden Hawks de Laurier au compte de 23-16.

Maciocia a assisté à la première demie de ce duel qui se déroulait sur le campus montréalais et selon lui, sa brigade défensive devra être alerte face à l’offensive des Stingers.

«Ils possèdent une attaque explosive! Depuis quelques années, on a vu que le jeu aérien fait partie de leur identité.»