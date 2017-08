Bientôt à Montréal, Martin Reway s’entraîne avec Zdeno Chara et Marian Gaborik

Martin Reway s’entraîne ces jours-ci dans sa Slovaquie natale en compagnie de Zdeno Chara et Marian Gaborik en prévision de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon ce qu’a rapporté le Journal de Montréal, lundi.

L’espoir de 22 ans espère récompenser les Canadiens de Montréal pour leur patience à son endroit. Le petit attaquant a raté le dernier camp du CH toute la saison 2016-2017 à cause d’un problème cardiaque, mais compte se joindre à l’équipe cette saison.

«Je me sens beaucoup mieux et j’ai recommencé à patiner il y a quelques semaines, a révélé Reway en entrevue avec le Journal. Je suis heureux de dire que tout ça est derrière moi et je suis impatient face au début du prochain camp.

«Je m’entraîne depuis déjà beaucoup de temps avec des hockeyeurs slovaques ici. J’ai eu une préparation estivale un peu plus longue que les autres puisque j’ai dû rattraper ma saison perdue. Je vais m’entraîner encore pour une semaine ou deux et ensuite, je vais partir pour Montréal.»

Auteur de 36 points en 33 matchs lors de la saison 2015-2016 avec le Sparta de Prague en Extraliga tchèque et avec Fribourg-Gottéron en Ligue nationale A suisse, le choix de quatrième tour du Tricolore au repêchage de 2013 a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec les Canadiens en 2016.

«Les Canadiens m’ont appelé pour s’informer de ma condition. Ils m’ont soutenu pendant tout le processus. Ils auraient pu facilement abandonner dans mon cas. Ils m’ont plutôt aidé et j’ai la chance maintenant de leur montrer ce que je peux faire et tenter de redonner à l’organisation.»

«Je ne dis pas que je vais jouer à Montréal pour la saison entière, mais je crois en mes habiletés et je sais que j’ai quelque chose à offrir à l’équipe. Je ne sais pas si ce sera dès le début de la saison, mais je l’espère. Maintenant, je m’entraîne tellement et je crois que je serai en mesure d’aider le Canadien à remporter des matchs. »