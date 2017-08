Bartolo Colon a battu toutes les équipes du baseball majeur

Bartolo Colon est devenu le 18e lanceur de l’histoire du baseball majeur à vaincre toutes les 30 équipes des Ligues américaine et nationale, dimanche, quand il a hérité de la victoire à sa fiche au bout d’un gain de 12-5 des Twins du Minnesota sur les Diamondbacks de l’Arizona.

Le droitier de 44 ans a réalisé cet exploit plutôt rarement réalisé depuis l’expansion de 1998, selon ce qu’a rapporté The Score.

L’attaque des Twins a particulièrement aide Colon avec une poussée de neuf points dès la première manche.

«Big Sexy» a concédé trois circuits et quatre points mérités, mais enregistré aussi six retraits au baton en six manches de travail.

Max Scherzer, des Nationals de Washington, et John Lackey, des Cubs de Chicago, ont complété le même exploit que Colon la saison dernière. Al Leiter avait été le premier à y arriver en 2002.

On lui prédisait une retraite bientôt, mais l’ancien des Expos de Montréal continue de déjouer les pronostics. Médiocre chez les Braves d’Atlanta en début de campagne (2-8, moyenne des points mérités de 8,14), Colon s’est ressaisi chez les Twins (3-2, mpm 4,46), si bien que le récipiendaire du trophée Cy Young en 2005 et la formation du Minnesota se retrouvent, à l’heure actuelle, au plus fort de la course des meilleurs deuxièmes de la Ligue américaine en vertu d’un dossier de 63-59, à cinq matchs des meneurs de la section Centrale, les Indians de Cleveland.