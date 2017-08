Arrivée de Radulov: Tyler Seguin a des frissons

L’arrivée du dynamique attaquant Alexander Radulov au Texas fait de Tyler Seguin un homme heureux.

Le directeur général des Stars de Dallas, Jim Nill, a effectué plusieurs changements au cours de l’été, mais c’est la signature du Russe à raison de 6,5 millions par saison pour cinq ans qui a le plus emballé son meilleur joueur de centre.

«J’étais content qu’on puisse aller chercher un gardien de but et lorsqu’on a eu Hanzal, j’ai cru que c’était probablement l’attaquant dont on avait besoin, a-t-il confié à LNH.com. Mais lorsqu’on a fait encore mieux en s’offrant Radulov, j’ai eu des frissons.»

Seguin pourrait être très bien entouré au sein du premier trio l’an prochain, flanqué de Jamie Benn à gauche et d’Alexander Radulov à droite. Le Canadien discute avec son nouveau coéquipier par message texte, et aimerait bien qu’il évolue à ses côtés.

Il a déjà fait ses devoirs pour se renseigner sur le style de jeu de «Radu», qui a obtenu 54 points, dont 18 buts, en 76 matchs dans l’uniforme des Canadiens la saison dernière.

«Évidemment, je ne l’ai pas vu beaucoup jouer dans l’association de l’Est. J’ai regardé quelques-unes de ses séquences sur Youtube et j’ai pu constater à quel point il est bon. Il est tellement habile pour protéger le disque, c’est un bon fabricant de jeu et quelqu’un qui a toujours eu de bons indices de possession de rondelle. Il contrôle le jeu,» a-t-il analysé.

Meilleur pointeur du Tricolore en séries, Radulov a été à son meilleur l'an passé lorsque l'enjeu était le plus grand en vertu d'une récolte de sept points, dont deux buts, en six matchs.