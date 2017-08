Une autre bonne sortie pour Jesen Therrien

Pour une deuxième journée consécutive, le releveur québécois Jesen Therrien a été utilisé par les Phillies de Philadelphie, samedi soir, et il n’a accordé aucun point en une manche de travail dans un gain de 12-9 contre les Giants, à San Francisco.

Envoyé au monticule en sixième manche, Therrien a permis deux buts sur balles, mais aucun coup sûr dans cette partie.

La veille, toujours à San Francisco, il avait cédé aucun point et un seul coup sûr en une manche.

À ses cinq dernières sorties, Therrien a été en mesure de blanchir l’adversaire.

Après neuf présences dans le baseball majeur, le Québécois totalise neuf manches et un tiers de travail. Il a alloué six points mérités, neuf coups sûrs et trois buts sur balles. Therrien compte par ailleurs huit retraits au bâton.