Remparts: un espoir américain à Québec

Au cours des dernières années, à l’instar de la grande majorité des formations de la LHJMQ, les Remparts de Québec n’ont pas eu la main heureuse avec les espoirs américains réclamés durant la séance de repêchage annuelle du circuit Courteau.

La grande majorité de ces espoirs rêvaient, même éveillés, de s’enrôler au sein des prestigieuses universités de la Nouvelle-Angleterre. Beaucoup ont décliné l’invitation à séjourner brièvement à Québec, d’autres sont retournés à la maison après 48 heures afin de conserver leur admissibilité auprès de la NCAA.

Braeden Virtue pourrait bien freiner les insuccès des Québécois. Ce défenseur de 16 ans, qui a été repêché à la huitième ronde lors de la séance à Saint John et jouait en compagnie de Benjamin McGlashing (choix de 9e ronde) chez les Islanders U16 (Worcester, USPHL) la saison dernière, ne cache pas ses intentions.

« Je suis venu à Québec dans l’espoir de mériter un poste chez les Remparts et je ne suis pas engagé auprès d’un collège américain », affirme cet arrière de 5 pi 10 po et de 163 lb.

Habiletés naturelles

Trois dépisteurs des Remparts avaient épié le talent de Virtue durant la dernière campagne. « Il possède de très belles habiletés naturelles : un bon coup de patin, des déplacements fluides et un bon lancer. Reste à voir comment il se compare aux autres défenseurs à notre camp d’entraînement », observe le chef du recrutement, Christian Vermette.

« C’est agréable d’entendre un jeune Américain mentionner qu’il est venu pour se tailler un poste au sein de l’alignement », a ajouté l’entraîneur-chef des Diables rouges, Philippe Boucher, après avoir vu Virtue en action durant le duel Blancs/Rouges.

« Braeden est très habile et il est également très calme. Il ne nous a pas déçus aujourd’hui. Nous allons discuter avec sa famille pour connaître leurs intentions. »

Même s’il a paru impressionné par la ville et l’organisation des Remparts, Ben McGlashing, un attaquant de 6 pi 1 po et de 165 lb, devrait plier bagage à l’issue de la période de grâce de 48 heures. « Je prévois jouer une deuxième saison chez les Islanders U16 cette saison. On a fait d’une pierre deux coups cette semaine, car en plus du hockey, ma famille et moi avons visité la ville de Québec. »

Par ailleurs, Eric Brown, un invité originaire de Saint-Louis, se prévaudra également, jusqu’à nouvel ordre, de sa fenêtre de 48 heures.

Longue carrière

Résident de Worcester, Braeden Virtue est le fils de Terry, un défenseur à la retraite qui a disputé plus de 1000 matchs dans les rangs professionnels. Cinq dans la LNH (quatre à Boston, un chez les Rangers de New York) et 888 dans la Ligue américaine. Séries éliminatoires non incluses !

Entraîneur depuis sa retraite, en 2007, Terry Virtue occupait un poste d’adjoint chez l’Attack d’Owen Sound quand cette formation a remporté le titre des séries éliminatoires de l’OHL en mai 2011.

Impressionné par le CV

Virtue fils n’en est pas à sa première visite à Québec, puisqu’il a défendu les couleurs des Penguins de Pittsburgh au tournoi international de hockey pee-wee en février 2014. La compétition se jouait à l’époque au Colisée Pepsi et son père était l’entraîneur-chef de l’équipe.

Au cours des dernières heures, il a eu l’occasion de visiter le Centre Vidéotron.

« J’en étais à ma deuxième visite dans cet amphithéâtre, car j’avais assisté à une partie des Remparts la saison dernière. J’avais été impressionné par le nombre de spectateurs dans les gradins pour du hockey junior. C’est sûrement le plus bel aréna que j’aie eu la chance de visiter. »