Les Red Sox remportent leur série contre les Yankees

Les Red Sox de Boston ont enlevé les honneurs de leur série de trois matchs contre les Yankees de New York à la suite d’une victoire de 5-1, dimanche au Fenway Park.

Les favoris de la foule ont pris l’avance en deuxième manche grâce à un triple de Jackie Bradley fils. Xander Bogaerts et Sandy Leon ont croisé le marbre sur la séquence.

Bradley fils est revenu à la charge à la sixième reprise avec un simple opportun qui a poussé Mitch Moreland à la plaque.

Leon a frappé son deuxième coup sûr de la journée en huitième, un double bon pour un point.

Bogaerts et Moreland ont chacun inscrit deux points.

Rick Porcello (8-14) a effectué un bon départ, allouant un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail. Brandon Workman, Addison Reed et Craig Kimbrel ont été solides en relève, ne donnant aucun coup sûr.

Dans le camp adverse, Sonny Gray (7-8) a permis deux points sur sept frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches. L’ancien des Athletics d’Oakland n’a retiré aucun rival sur des prises.

Brett Gardner a produit l’unique point des siens sur un circuit en cinquième manche. Le vétéran a atteint le plateau des 20 longues balles pour la première fois de sa carrière.

Aaron Judge a connu un autre match difficile, étant retiré au moins une fois sur des prises dans un 37e duel d’affilée, un sommet dans l’histoire des ligues majeures.

La formation du Massachusetts a dominé 12-3 au chapitre des coups sûrs.

Les «Bombardiers du Bronx» profiteront d’une journée de congé lundi alors que les Red Sox seront à Cleveland pour y affronter les Indians.