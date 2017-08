Les Penguins ont saisi tout le potentiel des iPads

On ne gagne pas la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive sans exploiter tous les outils à sa disposition.

Dans une entrevue avec Fluto Shinzawa du Boston Globe, l’entraîneur des Penguins Mike Sullivan a convenu qu’en plus des performances inspirées de ses joueurs, les nouveaux iPads permis au banc des joueurs ont contribué aux succès des éventuels champions de la Coupe Stanley.

«Là où nous en avons surtout profité, c’est sur le plan des unités spéciales, parce que le retour est immédiat, a indiqué Sullivan. Nous pouvons faire des ajustements sans attendre. En séries éliminatoires, tu n’auras peut-être que deux supériorités numériques dans un match. Si tu as la possibilité de faire des ajustements qui peuvent créer des chances de marquer, c’est ce qui peut faire la différence entre une victoire et une défaite.»

L’avantage numérique des Penguins a effectivement été dévastateur au cours des dernières séries, avec une moyenne d’efficacité de 20,5 %. L’attaquant Phil Kessel a mené tous ses pairs avec 11 points en supériorité numérique.

La LNH a instauré cette nouvelle technologie au banc des joueurs à l’occasion des dernières séries éliminatoires. Grâce au système de reprises vidéo iBench, les entraîneurs – surtout l’adjoint Rick Tocchet chez les Penguins – ont eu la possibilité d’immédiatement montrer des séquences à leurs joueurs, que ce soit durant l’action ou lors des pauses publicitaires. Auparavant, les entraîneurs devaient attendre aux entractes pour avoir accès à ces séquences.

Sullivan, 49 ans, admet que l’intégration du iBench dans sa stratégie représentait un défi. Un adepte des statistiques avancées, l’entraîneur-chef n’a jamais eu peur d’approcher le hockey différemment. Comme il le souligne, ses joueurs ont grandi avec des consoles de jeux vidéos et des téléphones intelligents. «La décision d’exploiter le plus possible les iPads n’a pas été difficile à prendre», note-t-il.

Ce système sera étendu à travers la LNH la saison prochaine, bien qu’il soit toujours en développement.