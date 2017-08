Les Nationals l'emportent face aux Padres

Daniel Murphy a produit deux points dans un gain de 4-1 des Nationals de Washington face aux Padres, dimanche, à San Diego.

Murphy a frappé un ballon-sacrifice en troisième manche, avant de cogner un simple lors de sa présence suivante qui a permis à Alejandro De Aza de croiser la plaque.

Au total, les Nationals ont placé la balle en lieu sûr à cinq reprises, tout comme les Padres.

L’unique point des Padres a été inscrit à la suite d’un mauvais jeu de la part du joueur d’arrêt-court Wilmer Difo.

La victoire est allée au dossier du gaucher de 31 ans Gio Gonzalez (12-5). Il a concédé cinq coups sûrs et un point en six manches et deux tiers sur la butte.

Sean Doolittle a pour sa part enregistré son 14e sauvetage de la campagne.

Dinelson Lamet (7-5) a hérité du revers.