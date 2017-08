Publié aujourd'hui à 17h13

Mis à jouraujourd'hui à 17h21

Le tennis masculin deviendrait-il un sport dangereux?

Certaines têtes d’affiche du TOP 10 mondial n’ont pas passé un bel été et on ne sait à quoi ressemblera l’automne pour eux.

1) Andy Murray ne joue plus depuis le 12 juillet, soit depuis sa défaite en quart de finale, à Wimbledon, aux mains de Sam Querrey. Il est blessé à une hanche. On espère le voir au US Open.

2) Marin Cilic ne joue plus depuis le 16 juillet, soit depuis sa présence en demi-teinte dans la finale de Wimbledon, aux mains de Roger Federer. Ses ampoules au pied l’ont empêché de livrer au Maître une opposition digne de ce nom. On espère le voir au US Open.

3) Milos Raonic ne joue plus depuis le 9 août. Une blessure au poignet l’a empêché de bien paraître lors de son premier match de la Coupe Rogers alors qu’il a été défait par l’atypique et résilient Adrian Mannarino. On espère le voir au US Open.

D’autres têtes d’affiche du TOP 10, et pas les moindres, sont encore plus mal en point.

1) Stan Wawrinka ne jouera plus en 2017. Après sa défaite au premier tour du tournoi de Wimbledon, le 3 juillet face au Russe Daniil Medvedev, une blessure au genou a envoyé le Suisse en vacances.

2) Novak Djokovic ne jouera plus en 2017. Neuf jours après Wawrinka, il abandonnait face à Tomas Berdych, en quart de finale de Wimbledon, en raison d’une blessure au poignet. C’était le temps d’arrêter.

3) Kei Nishikori ne jouera plus en 2017. Il a mis fin à sa saison après un marathon disputé à Gaël Monfils, lors de son premier match à la Coupe Rogers, le 9 août. Lui aussi blessé au poignet.

Ils tombent comme des mouches, effectivement. Ça fait beaucoup de gros noms sur le carreau, sur une moyenne ou longue période.

2017 semble être l’année où la malchance s’acharne sur ces vedettes du tennis masculin.

Ils jouent trop souvent, trop longtemps

Mais il y a peut-être plus que la malchance.

1) La quête incessante des précieux points qu’il faut défendre 12 mois après une belle performance est à la base du problème. Beaucoup de tournois, c’est beaucoup de points disponibles. Il serait peut-être temps d’imiter les sports collectifs et recommencer le classement à zéro à chaque début de saison.

2) Et ils jouent simplement trop souvent. Car, il y a TROP de tournois de tennis.

Ces tournois que l’ATP accepte dans différentes régions du globe afin de permettre l’accumulation croissante de capitaux venant de ces marchés avides de vedettes. (Enfin, lorsqu’on voit tant de gradins clairsemés, en Asie et au Moyen-Orient, on peut se poser de sérieuses questions, mais bon... c’est un autre problème.)

3) Et il serait grand temps de remanier le principe de la Coupe Davis.

Ne vous plaignez pas de constater que la fibre patriotique de certains joueurs ne vibre pas comme on le voudrait. Ces matchs opposant les nations paraissent formidables, mais ils s’ajoutent souvent deux ou trois fois par année au calendrier déjà débordant de l’athlète. Et on y joue de longs duels trois de cinq.

La Coupe Davis devrait être réduite à un événement par année... voire un événement par quatre ans. Alternant à ce titre avec les Jeux olympiques. Comme pour l’athlétisme, par exemple.

4) Terminons justement par ces matchs trois de cinq qui sont l’apanage des tableaux masculins dans les quatre levées du Grand Chelem. Un trois de cinq, c’est trop long, point à la ligne. Combien de joueurs ont dû en disputer deux ou trois ou même quatre dans un même tournoi majeur ou en Coupe Davis? Des matchs de quatre ou cinq heures. Ridicule.

Je sais, les puristes n’aiment pas qu’on bouscule l’ordre établi et qu’on touche à leurs traditions. Mais lorsque la tradition défie la logique et qu’elle ne cadre plus avec la réalité du moment, il faut penser à faire quelque chose.

Comprenez-moi bien. Je ne suis pas pour le fait de chambarder le tennis et y aller d’un tas de nouveaux règlements comme ceux qui seront mis à l’essai lors du championnat des joueurs de 21 ans, à Milan. Des manches se gagnant à quatre jeux avec bris d’égalité à 3-3, pas de reprise de service lorsque la balle touche le filet... pas de séquences « égalité/avantage »... etc.

Non. Ça, c’est un peu radical et ça dénaturerait le sport.

Mais uniformiser la durée des matchs à des deux de trois, tant pour les joueurs, les spectateurs ou les télédiffuseurs, je crois que c’est la première chose à faire. Quant au reste, on peut espérer qu’on y réfléchira un jour.

Ça éviterait peut-être d’avoir à se farcir des tournois sans les Djokovic, Murray, Wawrinka, Cilic, Nishikori et Raonic.

Sans 60 % du Top 10!