Henrik Stenson savoure son premier titre de la saison

Le Suédois Henrik Stenson a savouré son premier titre de la saison sur le circuit de la PGA, enlevant les honneurs du Championnat Wyndham dimanche, à Greensboro, en Caroline du Nord.

Il s’agit du sixième triomphe de sa carrière sur le meilleur circuit au monde. Le champion a calé 29 oiselets pendant le tournoi, soit six de plus que son plus proche poursuivant. L’Européen en a réussi huit lors de la dernière journée, en plus de deux bogueys, pour porter son bilan de la compétition à 258 (-22).

L’Américain Ollie Schniederjans (64) a pris la deuxième place, un coup derrière Stenson.

Webb Simpson (67) a terminé troisième en vertu d’un pointage cumulé de 262 (-18).

Ryan Armour (64), Rory Sabbatini (64) et Kevin Na (68) ont partagé le quatrième échelon, avec un rendement de 263 (-17).

Les Canadiens Nick Taylor (70) et Brad Fritsch (71) ont conclu le week-end au 50e rang, à égalité avec huit autres concurrents, avec un dossier de 274 (-6).

L’autre représentant de l’unifolié en lice, David Hearn (69), a dû se contenter de la 64e place, à 277 (-3).

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, Jordan Spieth, Dustin Johnson et Jason Day ont brillé par leur absence au cours du week-end.